بالفيديو.. سيولة مرورية في الكورنيش المتجه إلى المؤسسة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي يُذاع على فضائية "مصر الأولى" الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية، مشيرة إلى أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، فإن هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإن هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية".

وتابعت: "هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة".

وأكدت، أن هناك بعض الكثافات المتحركة التي ظهرت في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين.

ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وفي كوبري الروضة توجد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر فإنه يشهد انتظام لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.