بالفيديو.. آثار هجوم طائرة مسيرة أوكرانيا على برج تجاري وسط موسكو

هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية برجًا تجاريًا في حي الأعمال بوسط موسكو اليوم الثلاثاء، والذي قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.

ويظهر الفيديو، آثار الدمار الذي سببه الهجوم على البرج التجاري في حي الأعمال بوسط موسكو، فيما علق رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام: "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو.

وأضاف: إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".

وتابع بلدية موسكو: “لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا،وخدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم”.