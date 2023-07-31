محمود الدسوقي: القائمة النسبية غير المشروطة النموذج الأمثل للانتخابات المقبلة

أكد محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أن القوائم المغلقة نسبيًا والفردية طرح لا يتناوله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن كان هناك رابط بين هذه القوائم وبين القانون، مضيفًا أننا عندما نتحدث عن قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات فنحن نتحدث عن فكرة المشاركة السياسية بشكل عام.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانونا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات».

وأضاف أنه أثناء الحديث عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نجد أن القوائم الانتخابية تفرض نفسها على الحديث، مشيرًا إلى أنه يرى أن فكرة القائمة النسبية غير المشروطة هي النموذج الأمثل للانتخابات القادمة، ليس فقط لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التصويت ولكن أيضًا من خلال فتح الباب ‏لأكبر عدد من المرشحين من خلال القوائم النسبية غير المشروطة وهذا الأمر سيكون إيجابي بشكل مباشر على الشعب المصري.

أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

