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الإثنين 31 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تقرير أممي يتوقع استمرار حالة الجفاف الممتد في القرن الإفريقي حتى نهاية 2023

الجفاف في إفريقيا
الجفاف في إفريقيا
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توقع صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية استمرار موجة الجفاف الحاد التي تعيشها منطقة القرن الإفريقي حاليا حتى نهاية 2023.

وأشار الصندوق في تقرير إلى خطورة ما سيترتب على الجفاف الممتد في القرن الإفريقي في الفترة المقبلة، كاشفا النقاب عن وجود 42 مليون إنسان في المنطقة يفتقدون للحد الأدنى من الأمن الغذائي.

ولفت التقرير الأممي كذلك إلى أن أكثر من 43 مليون إنسان في إثيوبيا وكينيا والصومال في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.

كما كشف التقرير عن أن الفترة ما بين 2020 – 2023 قد أجبرت مالا يقل عن 7ر2 مليون من سكان القرن الإفريقي على النزوح عن قراهم ومراعيهم بعد أن ضربتها موجات جفاف شديدة أدت إلى نفوق 13 مليون رأس من الماشية وجفاف مساحات شاسعة من الأراضي المنزرعة.

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