الكشف الطبي بالمجان على ٧٠٣٩ مواطنا في قافلة طبية في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط أنه في ختام شهر يوليو ٢٠٢٣ القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط توقع الكشف الطبي علي ٧٠٣٩ مواطن بقري الالفي وعرب عودة وكفر سعد البلد التابعين لمركز كفر سعد وقري عزبة جابر وعتيبة التابعين لمركز الزرقا وقرية الركابية الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ والتي تغطيها القوافل العلاجية لأول مرة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لتكثيف الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تضمنت القوافل العلاجية عيادات طبية متخصصة حيث تم الكشف علي عدد ٧٠٣٩ مواطن خلال شهر يوليو وتقديم خدمات الأشعة x-ray لعدد ١٤١ مواطن والأشعة بالسونار لعدد ١٠٤ مريض فيما اجري معمل القوافل عدد ٢٤٨٠ تحليلا طبيا للدم والطفيليات وتحويل عدد ١٤٥ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج وانهاء اجراءات استصدار عدد ٣٥ قرار علاج علي نفقة الدولة بالإضافة للصيدلية التي تم من خلالها صرف الأدوية بالمجان لمترددي القوافل وذلك في ظل الإجراءات الوقائية

كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق .

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعا بمديري مستشفيات كفر سعد و راس البر وعزبة البرج وكفر البطيخ ،فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات وتوفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمواطنين ومنهم المصطافين.

استعرض الاجتماع التأكيد علي اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية الواجب إتخاذها وأهمية مراعاة معايير الجودة وتطبيقها في المستشفيات ومتابعة معدلات الأداء وتحفيز المتميزين وذلك لسُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات .

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