نونو سانتو: غياب أحمد حجازي مؤثر.. ونبحث عن حل بديل

صرح المدير الفني البرتغالي لفريق اتحاد جدة السعودي، نونو سانتو، إن غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن فريقه مؤثر.

وأضاف سانتو، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الصفاقسي التونسي: "طبيعي أن غياب لاعب مثل أحمد حجازي مؤثر؛ فهو لاعب مهم ووجوده مؤثر".

وأتم المدير الفني البرتغالي تصريحاته بخصوص غياب حجازي، بقوله:"من الصعب أن نكون بدونه في الفترة القادمة وسنستمر في إيجاد الحلول في خط الدفاع".

وكان نادي اتحاد جدة السعودي، قد أعلن في يونيو الماضي، خضوع لاعبه أحمد حجازي، إلى عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز فريق الاتحاد بهدف نظيف أمام نظيره الصفاقسي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية ـ البطولة العربية ـ ليضمن التأهل للدور التالي.