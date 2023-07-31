رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللجنة المكلفة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة برئاسته وعضوية كل من: الدكتور أحمد الشعراوى عميد معهد الكبد القومى، والدكتور بطرس حافظ من جامعة القاهرة، الدكتور جمال شفيق من جامعة عين شمس، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب، حيث قامت اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والاطلاع على خطة العمل التى قدمها كل مرشح.

وتضم لائحة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة كل من: الدكتور عمرو الكشكى عميد الكلية، الدكتورة ايناس الشتيحى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ‏الدكتورة إيمان خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان الصادق وكيل الكلية للدراسات العليا.