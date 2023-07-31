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الإثنين 31 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غيابات الأهلي أمام المصري.. ياسر إبراهيم والسولية ومتولي خارج الحسابات وغموض موقف "شريف"

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي
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تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.
ويلتقي الأهلي مع المصري في السادسة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويعاني ياسر إبراهيم من شد في العضلة الخلفية وخرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في مباراة المصري بشكل رسمي.
وغاب ياسر عن مباراة الأهلي أمام الداخلية أمس الأحد في دور الـ16 لبطولة الكاس بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. 
كما أصبحت فرض مشاركة محمد شريف مهاجم الفريق في المباراة صعبة للغاية خاصة أن اللاعب يؤدي البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة ثم سيخضع لأشعة وفحوصات طبية جديدة.

 ويغيب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية تأخرت عودتهم من الإصابة ليستمر غياب الثنائي في المصري.

ياسر إبراهيم محمد شريف