محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه تم النزول بالحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية من ٢٢٦ درجة إلى ٢١٣ درجة، وإدارة البنجر من ٢١٨ درجة إلى ٢٠٨ درجة، إدارة الحمام من ٢١١ درجة الى ٢٠٠ درجة، والعلمين من ١٩٣،٥ درجة إلى ١٧٥ درجة، والنجيلة من ١٦٢ درجة إلى ١٥٧ درجة، وبرانى من ١٩١ درجة إلى ١٨٣ درجة، وسيوة من ٢٠٣ درجة إلى ١٩٤ درجة، وإدارة الضبعة من ١٨٦،٥ درجة إلى ١٧٥ درجة، والسلوم من ١٦٤،٥ درجة الى ١٦٠ درجة.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي )، وجاءت كالتالى:

التعليم الزراعي

جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع ٢٢٠ درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية من ١٧٠ درجة إلى ١٦٥ ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع، كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة ١٤٨ درجة إلى ١٤٥ درجة، ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول ١٤٠ درجة، وبراني الزراعية من ١٨٥ درجة إلى ١٧٥ درجة، ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا للمجوع الكلى الأعلى.

التعليم الصناعي:

مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو ٢ الحد الأدنى للقبول من ٢٢٠ درجة إلى ٢١٠ لفصل البترول، ومن ١٩٠ درجة الي 180 للبنين وللحاصلين على الإعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة، و١٢٠ درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول ٢٠٠ درجة إلى ١٨٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني، ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو ( ٧) ١٧٦ درجة إلى ١٦٥ ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة ) الحد الأدنى للقبول ١٦٠ درجة إلى ١٥٠ ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة النجيلة فقط، ومدرسة براني الصناعية بنين ١٧٠ درجة إلى ١٦٠ للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية ١٤٥ درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين من ١٦٠ درجة إلى ١٥٥ درجة، والضبعة الصناعية بنات ١٦٥ درجة إلى ١٦٠ درجة للطلاب الحاصلين على الاعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيس بمدينة العلمين ١٥٠درجة إلى ١٤٥ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط، وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين ١٨٥ درجة إلى ١٧٥ درجة، وللبنات من ١٩٨ درجة إلى ١٨٠ درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة الحمام وقطاع البنجر.

التعليم التجاري والفندقي:

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى للقبول ١٨٠درجة إلى ١٧٠ درجة للبنين والبنات، ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى ١٨٠ درجة إلى ١٧٥ درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنين ١٥٠ درجة إلى ١٤٥ درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات ١٤٠ درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين ١٤٥ درجة، ومدرسة الحمام التجارية بنات ١٧٠ درجة والحمام التجارية بنين ١٥١ درجة، ومدرسة برانى التجارية المشتركة ١٥٥ درجة، وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إداراتى برانى والنجيلة، والسلوم التجارية المشتركة ١٤٠ درجة، ومدرسة سيوة التجارية المشتركة ١٥٥ درجة.

كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى ١٦٥ درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول، و١٦٠ درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و١٥٠ درجة بالتبريد والتكييف و١٤٢ درجة بقسم الإلكترونيات – حاسبات، و١٤١ درجة بقسم سيارات – نجارة أثاث و١٤٠ درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن ،وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات ١٤٠ درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و١٤٠ درجة بمدرسة الزخرفية بنين، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درحة الحمام التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعي بالحمام للبنين والبنات، و١٤٠ درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، و١٤٠درجة للقبول بمدرسة تل العيس (فصول ملحقة) لكلا من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.