حفل كايروكي يسجل أكبر حشد جماهيري "لايڤ" و"أونلاين"

أحيا فريق" كايروكي" حفل من أنجح الحفلات الغنائية بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى 120 ألف من خلال "اللايڤ" و"الأونلاين"، حيث شهد الحفل خدمة طُبقت من قبل منصة "منلي لايڤ" لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية وهي حضور الحفل "أونلاين".

وأُتيحت هذه الخدمة للجمهور الذي لايستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها "أونلاين" في أي مكان يتواجد به سواء في المنزل أو العمل أو المطعم أو الشارع، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل"لايڤ"، بالإضافة إلى منح المُتفرج"أونلاين" خاصية تمكنه من مشاهدة جميع تحضيرات الحفل والكواليس الخاصة به التي طُرحت على منلي من خلال المؤثر المشهور "مولا" الذي غطى الكواليس لحظة بلحظة.

أبدع فريق "كايروكي" خلال ساعتين في الحفل وقدم باقة من أجمل الأغاني، ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم.

ولاقى الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي حضره "لايڤ" حيث تجاوز الـ 55 ألف و"أونلاين" الذي تخطى عددهم 65 ألف متفرج حول العالم، واعتمد تفاعل حاضري الحفل"أونلاين" على "الڤوت" للأغاني التي قُدمت في الحفل، والتقاط الصور التذكارية مع فريق"كايروكي"، وإرسال رسائلهم من خلال "الكومنتس" التي تم عرضها على شاشتين تم تعليقهما على مسرح الحفل، كما عرضت منصة منلي لايڤ أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات العرض"، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي".

ومن مميزات الخدمة أيضًا عرض الحفلة" أونلاين" في سينما "موڤي" بالسعودية، مما تعتبر أول تجربة فعلية وقد حققت نجاح غير متوقع.

وأشاد "كايروكي" بفكرة حضور الحفل "أونلاين" التي تم تطبيقها لأول مرة في الوطن العربي من خلال منلي لايڤ، وحرص على توجيه الشكر لجميع الحاضرين معبرًا عن حبه لهم.

جدير بالذكر أن فريق كاريوكي قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية، وتكون منصة "منلي لايڤ" هي منصة ترفيهية تعمل على التواصل بين الجمهور والنجوم، وتعاقدت المنصة مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي على احياء عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة القليلة المقبلة.