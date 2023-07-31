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الإثنين 31 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمطروح

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني
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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نتيجة  امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى للعام  الدراسى  (٢٠٢٢_ ٢٠٢٣)  بالمحافظة بنسبة نجاح  ٨٢،٢%، لتصل نسبة إجمالي الناجحين خلال الدور الأول والثاني بالشهادة الإعدادية خلال هذا العام الدراسى ٩٤،٥% بعدد ٩٦٥٨ من إجمالى ١١١١٣ طالبًا وطالبة. 

وأوضح عمرو شحاته وكيل  وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية الدور الثانى  ٣١١٢ طالبًا حضر منهم ٢٠٢٥ نجح منهم  ١٦٦٤ طالبًا وطالبة. 
 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه يمكن لطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى التعرف على نتائجهم من خلال الرابط التالي:
https://c1hbn849.caspio.com/dp/954cc0009f8f269c11f147c8ba90

مطروح الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح