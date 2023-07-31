برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى للعام الدراسى (٢٠٢٢_ ٢٠٢٣) بالمحافظة بنسبة نجاح ٨٢،٢%، لتصل نسبة إجمالي الناجحين خلال الدور الأول والثاني بالشهادة الإعدادية خلال هذا العام الدراسى ٩٤،٥% بعدد ٩٦٥٨ من إجمالى ١١١١٣ طالبًا وطالبة.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية الدور الثانى ٣١١٢ طالبًا حضر منهم ٢٠٢٥ نجح منهم ١٦٦٤ طالبًا وطالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه يمكن لطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى التعرف على نتائجهم من خلال الرابط التالي:

https://c1hbn849.caspio.com/dp/954cc0009f8f269c11f147c8ba90