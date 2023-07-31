للعام السابع على التوالي.. الأقصر تخرج من سباق أوائل الثانوية العامة

خلت قائمة أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية من طلاب محافظة الأقصر، للعام السابع على التوالي، وذلك بعد أن أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

وكان آخر ظهور لاسم محافظة الأقصر في قائمة الأوائل في عام 2016 حيث حصدت طالبة تدعى "إسراء" تابعة لإدارة أرمنت التعليمية المركز الأول شعبة علمي علوم في عام 2016، كما حصد طالب بإدارة الزينية التعليمية نفس المركز في عام 2015 فضلا عن مراكز متفرقة في قائمة الأوائل بكافة الشعب، ولم يفز بعدهما أي طالب من طلاب الثانوية بالأقصر بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن المديرية لم تتلق أي إخطارات بشأن وجود أوائل على مستوى الجمهورية بالمحافظة، مشيرا إلى أنهم في انتظار اتصال من الوزارة لإرسال مندوب عن المديرية لاستلام أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وسيتم إعلان النتيجة بالكامل رسميا بالمدارس فور وصولها، ومن المنتظر أن ترسل الوزارة النتيجة كاملة وقائمة الأوائل على حدة.

وجدير بالذكر، أن 7550 طالبا وطالبة قد أدوا امتحانات الثانوية العامة بالأقصر هذا العام، بينهم 1351 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و5079 طالب وطالبة بقسم علمي علوم، و448 طالب في قسم علمي رياضة في 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت هذا العام 78.80 % ، معلنا عن أسماء الأوائل بينما خرجت محافظة الأقصر عن الترتيب في مشهد متكرر خلال الأعوام الأخيرة.

وهنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.