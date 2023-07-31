محافظ المنوفية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة ، حيث استمع المحافظ إلى شكواهم والتى تنوعت بين طلب مواطن بناحية زاوية بمم مركز تلا يلتمس نقل عامود إنارة وكهرباء متهالك فى منتصف الشارع أمام منزله على أحد جانبي الطريق حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ، وقد كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بنقل العامود فورا بالتنسيق مع شركة الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بدراسة طلب فنى هندسي من ذوى الهمم بالوحدة الزراعية بشنوان وشكوى أحد العاملات بمنظومة كارت الفلاح بالجمعية الزراعية بكفر ميت سراج بقويسنا يلتمسون إلغاء قرار نقلهم إلى الإدارة الزراعية بالباجور مراعاة لظروفهم الصحية ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم بما لايخل بمنظومة العمل .

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية اسطنها مركز الباجور يتضرر من تعنت موظفي الجمعية الزراعية باسطنها والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ضده بإزالة كشك صاج يمتلكه مما يلحق الضرر به وممتلكاته ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكواه والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم .