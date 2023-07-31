تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

الإثنين 31/يوليو/2023 - 12:04 م

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا طفيفا بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي، نحو 2150 جنيها، وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، بعد تراجعها في محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث جاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2457 جنيها للجرام الواحد، بدلا من 2463 جنيها عن آخر التعاملات، بتراجع 6 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2150 جنيها للجرام الواحد، بدلا من 2155 عن آخر التعاملات، بتراجع 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها للجرام الواحد، بدلا من 1847 جنيها عن آخر التعاملات، بتراجع 4 جنيهات فقط.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 17200 جنيه، بدلا من 17240 جنيها عن آخر التعاملات، بتراجع 40 جنيهًا.