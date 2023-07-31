تنسيق الجامعات2023.. منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة بمدينة زويل

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، اليوم خلال بيان رسمي، عن تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة لعام 2023 في تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وهي كلية الهندسة وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وكلية ادارة الاعمال التي ستستقبل الدفعة الاولى العام الدراسي الجديد بعد اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن المدينة حريصة على رعاية المتفوقين من ابناء مصر وتوفير كل الدعم والمساندة من خلال البرامج الدراسية الفريدة بها وتقدم المنح الدراسية كليا وجزئياَ اضافة الى تخصيصها منحاً كاملة لأوائل الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول بالجامعة التي تعتمد معايير محددة على الطالب اجتيازها ليصبح طالبا بها وتقدم هذه المنح من المؤسسات الوطنية المصرية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني

وأضاف عبدربه أن الجامعة التي تصدرت الجامعات المصرية طبقًا لتصنيف التايمز البريطانية والعاشرة عربيا قد احتفلت حتى الآن بتخرج ست دفعات من كلية الهندسة وسبع دفعات من كلية العلوم وبلغ معدل توظيف خريجيها 90٪؜ خلال الشهور الثلاثة التالية للتخرج ما يفوق المعدل العالمي إضافة الى حصول ما يقرب من 40 ٪؜ من خريجيها على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه بكبرى الجامعات العالمية في سابقة علمية بفضل جودة الخريجين والبرامج الدراسية بمدينة زويل

وأشاد عبدربه بجهود المدنية وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس بها في مسيرة الحصول على الاعتماد الدولي لعددٍ من برامجها الدراسية من هيئة الاعتماد الامريكية الدولية ABET .

لتصبح أول جامعة مصرية حكومية أو أهلية أو حتى خاصة تحصل على هذا الاعتماد الذي يؤهل خريجيها للعمل في افضل المجالات بدول العالم المختلفة خاصة الولايات المتحدة الاميركية، مضيفًا أن كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي التي انطلقت العام الدراسي الماضي قد شهدت اقبالا كبيرا من الطلاب المصريين لدراسة تخصصات ثلاثة في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وان هذا العام سوف يشهد بدء الدراسة بكلية ادارة الاعمال في تخصصات أربعة لتتكامل رسالة الجامعة والهدف من انشائها بغرض تقديم أفضل مستويات تعليمية في تخصصات حديثة لخدمة اقتصاد المعرفة والعمل على اعداد جيل جديد لديه القدرة على مواجهة قضايا المجتمع في مجالات الصحة والبيئة والطاقة والمياه والاتصالات والحوسبة وغيرها .

جدير بالذكر أن مدينة زويل اكتملت إنشاءاتها بمدينة حدائق أكتوبر وبها أكبر مقر أكاديمي بالشرق الاوسط مزود بأفضل وأحدث المعامل وقاعات المحاضرات والوسائل التعليمية وتستقبل الراغبين بالانضمام إليها من خلال زيارة مقر المدينة او التقديم عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمدينة عبر شبكة الانترنت.