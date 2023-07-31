«محمد التميمي» ابن الدقهلية الخامس على الجمهورية: «تلقيت الخبر من والدي ومصدقتش نفسي وأتمنى أكون جراح»

سادت حالة من السعادة والفرحة بين أسرة محمد محمد التميمي ابن مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة عقب علمهم بخبر تفوقه وأنه من ضمن أوائل الجمهورية.

وأكد الطالب أنه علم بخبر تفوقه وأنه من ضمن الأوائل من والده حيث أنه كان خارج المنزل ووالده هو من تلقى مكالمة الوزير وعند عودته للمنزل وأخبارهم له لم يصدق نفسه حيث سجد شاكرًا لله الذى كلل مجهوده وتعبه بهذا التفوق والتميز والذي يعتبر مكافأة له ولأسرته على ما بذلوه من تعب معه.

وأضاف محمد أنه وضع جدول للمذاكرة حيث كان يذاكر من ٥ إلى ٧ ساعات يوميًا وضاعف وقت المذاكرة قبل الامتحانات وكان هناك متابعة ودعم من والده الذي يعمل مدرسًا بالأزهر من أجل تحقيق حلمه وهو الالتحاق بكلية الطب ليصبح جراحًا عالميًا.

وأشار إلى أنه لديه شقيقتان وأنهم كانو دائمًا داعمين له بجانب والدته التى كانت توفر له كل سبل الراحة حتى يستطيع استذكار دروسه وهو ما جعل الجو مهيأ للمذاكرة والتفوق.