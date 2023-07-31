«أميمة صالح» بنت الدقهلية الأولى على الجمهورية: «دراسة الثانوي العام ضغط مش أكثر وأحلم بالالتحاق ببرنامج طب مانشستر»

سادت حالة من السعادة بين أسرة الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية، الأولى على الجمهورية علمى علوم من مدرسة برج النور الحمص التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية عقب تلقيهم الاتصال من وزير التربية والتعليم لتهنئتهم بتفوق ابنتهم وحصولها على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية العامة.

وأكدت أميمة أنها تلقت خبر تفوقها وأنها الأولى على مستوى الجمهورية من اتصال هاتفى من وزير التربية والتعليم وأنها كانت سعيده جدًا فور علمها بالخبر وسجدت لله شكرًا هى وأسرتها.

وأضافت أنها كانت تجتهد كثيرًا في المذاكرة لتحقق حلمها بأن تكون طبيبة وتلتحق ببرنامج مانشستر بكلية الطب جامعة المنصورة حيث أن والدتها طبيبة بشرية ووالدها طبيب أسنان ولها ثلاث أشقاء أحمد ٣ ثانوي ووفاء ٢ ثانوي وسارة ٣ ابتدائي.

وأشارت إلى أنها كانت تضع جدول للمذاكره فكانت تحدد جزءًا من يومها للمذاكرة يتراوح من ٦ إلى ٨ ساعات كل يوم، مضيفة أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا حيث أن دراسة الثانوي العام هي ضغط ليس أكثر إلا أن مادة الفيزياء والأحياء كانت أكثر المواد إرهاقا فى المذاكره كما كانت تحرص على هواياتها والتى تتمثل فى القراءة ومطالعة تفسير القرآن الكريم والبرامج الدينية.

وأوضحت أن والدها كان مثلها الأعلى والذى حرص هو ووالدتها على توفير الجو المناسب لها للمذاكره وأنهم سجدوا لله شكرًا فور علمهم بخبر ترتيبها الأولى على مستوى الجمهورية.

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