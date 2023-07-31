الثانوية عامة 2023| كيرلس أحد الأوائل بالمنيا: «الاجتهاد والرياضة أساس التفوق»

حالة من البهجة والسعادة عمت على منزل الطالب كيرلس نوناى ابن محافظة المنيا بعدما حصل على ٤٠٢ درجة شعبة علمي علوم ضمن أوائل الجمهورية.

وقال نوناي يعقوب فانوس، والد الطالب كيرلس نوناي يعقوب فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، "أشعر بسعادة بالغة بعد تفوق ابني فى الثانوية العامة وتلقينا الخبر أن كيرلس من ضمن أوائل الجمهورية من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذي بارك لنا لحصول كيرلس على هذا المجموع وقد شعرت بسعادة بالغة بعد سماع خبر أنه من أوائل الجمهورية.

وأضاف والد كيرلس، أنه لم يحدد حتى الآن الكلية التي سيدخلها، لافتًا: “كنت بدي ابني دروس خصوصية في أغلب المواد ولكن الاجتهاد والعمل هما أساس التفوق”.

وفي هذا السياق، قال كيرلس: “شعرت بالسعادة عندما تلقيت الخبر وسادت الفرحة أرجاء المنزل، مشيرًا إلى أن لوالديه دور كبير فى تفوقه، مضيفًا "أنا مكنتش بحسب عدد ساعات المذاكرة، وكنت بلعب كورة يومين في الأسبوع، ومع ذلك كنت واثق إني سأكون من ضمن العشر الأوائل لأن وقت المذاكرة كنت بذاكر دون التفكير في أي شيء آخر”.