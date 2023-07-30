ماجده خيرالله: هنا الزاهد لابد أن تذهب لدروس في ورش تمثيل

علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مسلسل "سيب وأنا أسيب" الذى يتم عرضه حالياً على إحدى المنصات، وإستنكرت خيرالله أداء الفنانة هنا الزاهد بطلة العمل.

وتابعت فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بتويه النصائح للفنانة هنا الزاهد بالتوجه لورش التمثيل لأخذ دروس فى فن الأداء، وأنها تكرر نفسها كل مره بكل تفاصيل الشخصيه حتى قصة الشعر وطبقة الصوت.

وكتبت على صفحتها "اعتقد انه آن الاوان كي تفكر هنا الزاهد في الحصول علي ورش او دروس في فن الاداء وطرق استخدام الصوت وفق كل شخصيه تؤديها، لانها ومن خلال عدة ادوار متتاليه تبدو وكانها تلعب نغس الشخصيه بنفس الشعر والماكياج والانفعال ، ولكن الاضافه في مسلسل سيب وانا سيب هو استخدامها للشتائم واستقبالها لها بصدر رحب! واعتقد ان كلمة( يامنتن) التي تصف بها زوجها احمد السعدني تدخل في نطاق الاباحه وقلة الادب وليس فيها مايضحك علي الاطلاق"

وأضافت خيرالله "في الحلقتين الاولي والثانيه كان محمد جمعه متألق في اداء شخصية المحامي الغلبان الذي يشعر بالدونيه امام المحامي الفخيم نبيل نور الدين، الا ان تركيب شخصية المحامي سرعان ما تعثرت ، واصبح يخاف من زوجته بمجرد ان تتحدث له في الموبايل في اداء لايؤدي للاضحاك! حكاية محاوله امراه الطلاق من زوجها الذي هربت منه في ليله الزفاف ، كانت في احنياج الي اعادة نظر، لان الطلاق او الخلع اصبح يسيرا وغير معقد وخاصة لو ان هناك اسباب كثيره ومنطقيه تبرره وفي وجود محامي داهيه وله سمعه في القانون!!المسلسل مكون من عشر حلقات تم عرض اربعه منها اتمني ان تعتدل الامور في الحلقات المتبقيه.المسلسل عن سيناريو رنا ابو الريش التي سبق وقدمت المسلسل الناجح كامل العدد" .

المسلسل بطولة هنا الزاهد، احمد السعدني، محمد جمعه، آيه سماحه، عارفة عبد الرسول، يارا جبران، تأليف رنا ابو الريش والإخراج وائل إحسان.