خبراء: معالم ومزايا الروبل الرقمي ستبدأ في الظهور في أغسطس المقبل

يرى العديد من الخبراء أن معالم وحدود الروبل الرقمي ستبدأ في الظهور في شهر أغسطس المقبل، لأنه سيحصل على إطار تشريعي وسيصبح من الممكن اختباره في السوق في ظروف حقيقية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

ووفقا للخبراء سيساعد الروبل الرقمي في "تطهير" الاقتصاد من العمليات المالية غير القانونية ومن المحتالين وسيكبح الفساد ويعرقل تسديد الأجور بشكل غير رسمي.

في هذا الأسبوع وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون يحدد القواعد القانونية للروبل الرقمي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، ولن يتم استخدامه في القروض والإدخار.

ومن المفترض أن يكون للروبل الرقمي رمز (كود) فريد من شأنه زيادة شفافية المعاملات عند استخدامه. وسيسمح ذلك بالتصدي للمحتالين واختلاس الأموال، وخاصة أموال الميزانية. وهي مبالغ مالية ضخمة جدا. فحسب معطيات هيئة الرقابة والتفتيش الروسية، وصل حجم هذه الانتهاكات المالية في عام 2022 إلى أكثر من 1.4 تريليون روبل.