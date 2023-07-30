رئيس الوزراء البريطاني يؤيد خطط استكشاف حقول جديدة للنفط والغاز

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تأييده خطط استكشاف حقل للنفط والغاز قبالة سواحل المملكة المتحدة، مؤكدا أنه سيكون "براغماتيا ومتناسبا" بشأن تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

ويتوقع أن تعطي حكومة سوناك الضوء الأخضر قريبا لتطوير روزبانك قرب جزر شتلاند الاسكتلندية، الذي يعتقد أنه أكبر حقول النفط والغاز غير المستكشفة في المملكة المتحدة، إضافة الى مواقع أخرى في بحر الشمال.

وأثار ذلك انتقاد الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري إذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزا في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتعهد حزب العمّال المتقدّم في استطلاعات الرأي، بعدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال بحال فوزه في الانتخابات وعودته الى الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام في المعارضة.

وقال سوناك في حوار مع صحيفة "صنداي تلغراف" نشر الأحد "أعتقد أن حظر استخراج النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق".