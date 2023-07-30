ماذا قررت النيابة بشأن مصرع طفل سوداني غرقًا في وعاء مياه بالهرم؟

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، سرعة إجراء التحريات اللازمة حول مصرع طفل رضيع غرقا داخل وعاء مياه، أثناء اللهو بمنزله بالهرم لكشف ملابساته وبيان عما إذا كان هناك شبه جنائية في وفاته من عدمه، كما أمرت النيابة بإستدعاء اسرته لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، وتشريح جثة الطفل وإعداد تقرير بحالته، كذلك التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من ذلك

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالجيزة يؤكد مصرع طفل رضيع غرقآ، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وقد تبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر سنه ونصف، ولا توجد به أي إصابات ظاهره.

وبإجراء تحريات أولية حول الواقعة تبين أن الطفل لقي مصرعه غرقآ اثناء اللهو سقط داخل وعاء مياه ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

