لتر زيت التين الشوكي يصل ألف دولار.. ما الموطن الأصلي له ومسمياته في الدول؟

«التين الشوكي» فاكهة يعشقها الكبير والصغير، وتراها تتلألأ حولك على الطرقات والأرصفة داخل أقفاص يكسوها الشوك الرفيع، ويتهافت حولها الجميع عندما يتم نزع الحادة المظهر لتظهر لنا فاكهة يملؤها “السكارة” لتكون ملاذَا في أيام الصيف الحارقة.

الموطن الأصلي للتين الشوكى هو جنوب أمريكا الشمالية، ومنها انتشر إلى العالم القديم فى القرن السادس عشر، ومن أوروبا انتقل إلى الكثير من المناطق، ينتشر فى شمال أفريقيا والمشرق العربى، ويزرع بكثرة فى المزارع الجبلية فى مرتفعات جبال الحجاز بالمملكة العربية السعودية واليمن ويسمى البرشومى التى تمتاز ثماره بجودتها وحجمها.

تسمى ثمرة التين الشوكى فى سوريا والعراق بالصبار وفى فلسطين والأردن بالصبر، وفى تونس وليبيا بـالهندى وفى الجزائر بـالهندى وكرموس النصارى وفى المغرب بالكرموس أو الهندية أو الزعبول والمقصود بها القارة الأمريكية، وفى السعودية البرشومى، وفى اليمن البلس، وفى مصر تسمى بالتين الشوكى.

يتكاثر التين الشوكى بواسطة الألواح حيث تغرس فى التربة إلى قرب منتصفها تقريبا وتثمر بعد عامين أو ثلاثة أعوام، وتطرح الثمار فى شهر الصيف وخاصة يوليو وأغسطس، يبلغ ارتفاع نبات التين الشوكى حوالى مترين ونصف وقد يصل إلى أكثر من ذلك، ويتكون النبات من ساق قصيرة تحمل عددا من الألواح المتصلة بعضها ببعض وهى سيقان متحورة عليها العديد من الأشواك، ويبلغ طول كل لوح من هذه الألواح حوالى ٤٠ سم وعرضه من ١٥-٢٥ سم وسمكه من ٢-٣ سم، والأوراق الحقيقية صغيرة ومستديرة الشكل وتوجد على حواف الألواح صغيرة العمر، أما الأزهار فهى صفراء اللون وتحمل على أطراف الألواح، ويتراوح وزن الثمرة من ٨٠-١٢٠ جراما ونسبة اللب بها من ٣٤-٤٢٪ من وزن الثمرة، واللب أصفر أو أحمر اللون وتتكون الثمار من ٨٣-٨٧٪ ماء، و٦-١٤٪ سكريات.

فى بعض البلاد يتم استخلاص زيت التين الشوكى لاستخدامه فى بعض الأغراض الطبية والجمالية، وهو واحد من أغلى منتجات الزيت فى العالم، ويتواجد بشكل واسع فى المكسيك وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويمتاز بمحتواه العالى من الفيتامينات وخاصة فيتامين هـ، كما أنه غنى بالمعادن الصحية ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وخاصة وحمض اللينوليك.

يعمل زيت التين الشوكى الذى يبلغ سعره حوالى ١٠٠٠ دولار تقريبا، نظرا لأن طن فدان التين الشوكى يتم استخلاص منه لتر واحد زيت، ويستخدم فى بعض المراهم الطبية والكريمات للترطيب وشد البشرة ومنع الترهلات ومحاربة الشيخوخة، وكذلك تقليل انتفاخ العين والهالات السوداء ومعالجة الإحمرار الناتج من حروق الشمس، كما يعالج ندوب الجروح ويعزز صحة الشعر ويزيد من كثافته.