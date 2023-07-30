"إقامة لعازر من الموت" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص بيشوي توفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزاوية الحمراء، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "إقامة لعازر من الموت" في إنجيل يوحنا والأصحاح الحادي عشر، وأشار إلى رجاء الفرح في العلاقة مع الله، وقدرة الله على علاج الصعاب التي يواجهها الإنسان في الحياة، "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا" (في ٤: ٤).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

https://youtu.be/TlD7YrX_D7s