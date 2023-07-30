البطولة العربية.. الشرطة العراقى يبحث عن المجد أمام الترجي التونسي

أعلن احمد صلاح علوان المدير الفنى لفريق الشرطة العراقى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الترجى التونسى، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.



وجاء تشكيل فريق الشرطة العراقى كالتالى:

أحمد باسل، مناف يونس، فيصل جاسم، أحمد يحيى، كرار عامر، فهد اليوسف، أحمد فرحان، عبد المجيد أبو بكر، إدريسا نيانج، علاء عبد الزهرة، سانتوس.



ويحتل فريق الشرطة العراقى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الصفاقسى التونسى بهدف نظيف، بينما يقع الترجى فى قاع الترتيب بعد الهزيمة فى الجولة الأولى من اتحاد جده السعودى.



وتضم المجموعة الأولى الشرطة العراقى والصفاقسى التونسى، والترجى واتحاد جدة السعودى.