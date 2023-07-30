مياه المنوفية تعقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا بمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بحضور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والمهندس مجدي قوره مدير عام التعليم الصناعي و خالد عبد المرضي مدير عام التعليم الفني و العميد خالد المهدى المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بالشركة .

وفى بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة التهنئة للحضور بالعام الهجرى الجديد، ثم ناقش عرض خطة التدريب الصيفي لطلاب المدرسة والنظر في رفع قيمة المكافأة الخاصة بالطلبة وتناول عرض تشكيل لجنة المقابلات الشخصية للطلاب الجدد.

جدير بالذكر، أن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة و الازهرية لعام 2023،ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية وتضم تخصصات تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب.