محافظ أسوان يتفقد محطة فريال لمياه الشرب

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة تفقدية لمحطة فريال لمياه الشرب رافقه فيها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس عبد الصبور الراوى رئيس قطاع التشغيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد عنتر مدير قطاع مياه الشرب ، والمهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى بالشركة ، بالإضافة إلى المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان .

جاء ذلك فى إطار السعى المتواصل لمحافظة أسوان لضمان إنتظام تشغيل محطات وروافع مياه الشرب بكافة المراكز والمدن ، وخاصة فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية .

وخلال الجولة شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق مع قطاع الكهرباء للتأكيد على إنتظام تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى ، وإستثناء هذه المواقع من خطة تخفيف الأحمال ، مع مراجعة مصادر التيار الكهربائى الأساسية والإحتياطى ، وكذا وحدة الديزل المخصصة للطوارئ لتحقيق التشغيل المستمر لها ، مكلفاً بقيام مسئولى الشركة بإعادة تأهيل مرشح المياه الملحق بالمحطة سعة 500 م3 لتحقيق الإستفادة المثلى منه لتضاف للكميات المنتجة من محطة فريال بقدرة 22 ألف م3/ يوم ، وأيضاً محطة جبل تقوق بقدرة 65 ألف م3 / يوم ، فضلاً عن محطة جبل شيشة بقدرة 138 ألف م3/ يوم ، مما يساهم فى الحد من إنقطاع أو ضعف المياه عن المناطق والأحياء السكنية بمختلف أنحاء مدينة أسوان .

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان إستكمال الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 ، وبنسبة تنفيذ 70 % والممتدة من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق ، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى .

IMG-20230730-WA0022

IMG-20230730-WA0023

IMG-20230730-WA0024

IMG-20230730-WA0020

IMG-20230730-WA0016

IMG-20230730-WA0018

IMG-20230730-WA0019

IMG-20230730-WA0021

IMG-20230730-WA0017