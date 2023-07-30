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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا مع الكويت قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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 أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، فيما أكد الصباح قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بالبصرة، مؤكدا أن "العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف  تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين".
وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي سالم الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تطرقنا مع وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، كما بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وتطويرها"، مبينًا "اننا ناقشنا عملية تسهيل الزيارات بين البلدين".
وأضاف حسين "ناقشنا التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها"، موضحًا انه "تم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف، كما أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت".
وتابع أن "الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءًا من مباحثاتنا"، مشيرًا الى أن "الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".

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