جامعة المنوفية تنظم سلسلة ندوات تثقيفية للطلاب حول القضية السكانية

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة والأسر والإتحادات الطلابية وإعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية سلسلة ندوات تثقيفة حول عدد من القضايا الراهنة وذلك بالتعاون مع نادي اليونسكو الثقافي المركزي بالجامعة ووزارة الأوقاف ومديرية أوقاف المنوفيه وإدارة الدعوة.

وقد تضمنت الندوات مناقشة الإلحاد والتطرف والحريات الدينية والقضية السكانية والمخدرات وخطورتها على المجتمع وتمكين المرأة والمساواه بين الجنسين وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس بالمعسكرات الصيفية الطلابية بالمعسكر الطلابي الدائم لطلاب الجامعة بمدينة جمصة.

كما حثت ندوة مكارم الأخلاق وإتمام مكارم الأخلاق الطلاب على إتباع الخلق الحسن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وتوجية الناس إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وخطر الكلمة كما تطرقت الندوات قضايا المساواة بين الرجل والمرأة.

حاضر بالندوتين الشيخ محمود الدغمان رئيس قسم الإرشاد الديني بأوقاف المنوفية والشيخ بلال عطية رئيس قسم الثقافة والمكتبات بمديرية اوقاف المنوفية وبمشاركة طلاب إتحاد طلاب الجامعة، وقد أشرف على تنفيذ الندوات الدكتور وليد حسين طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية وطارق كمال مدير إدارة أعداد القادة.