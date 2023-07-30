وسيم السيسي: التسلسل الحمضي للمومياوات كذب ادعاء «الأفرو سنتريك»

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن المزاعم التي تدعيها «الأفروسنتريك» يمكن إثبات كذب ادعائها من خلال أمرين الأول، حصول معهد ماكس بلانك، ورئيسه سيفنتي بابو، على جائزة نوبل هذا العام، بعد نجاحهم في حل تسلسل الحمض النووي للمومياوات المصرية القديمة، بقيادة يوهانس كراوس، وخروجهم بنتائج رائعة، حصلوا من خلالها على جائزة نوبل.

وتابع في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الأمر الثاني هو ما أثبته التسلسل الحمضي للمومياوات، من خلال تحليل مومياوات تعود إلى 1300 قبل الميلاد، وأخرى تعود لعام 600 بعد الميلاد، وحصلوا على جينات أثبت بعد تحليلها عدم وجود أي عرق أسود في الجين المصري، والجينات التي حصلوا عليها كانت لمصريين من منطقة أبوصير الملق بمحافظة بني سويف.

ووصف الدكتور وسيم السيسي، أن حصولهم على جائزة نوبل هي صفحة على وجه أنصار حركة «الأفروسنتريك» وخاصة أنهم أثبتوا أن أصحاب البشرة السمراء وصلوا لمصر عن طريق التجارة البينية بين الأفارقة ومصر عن طريق النيل، وذلك في عام 600 ميلاديا، بعد انتهاء العصر الفرعوني، مما يعني أن جيناتهم غير موجودة في الأسر المصرية بداية من الأسرة الأولى وحتى قرب نهاية العصر الروماني.