إيلون ماسك: لن ننقل مقر شركة " إكس" من سان فرانسيسكو

الأحد 30/يوليو/2023 - 10:59 ص

أكد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك اليوم / الأحد / أنه لن ينقل مقر شركة "إكس" (المعروفة سابقا بتويتر) من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال ماسك في تغريدة له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " الجميع لديهم أفكار ثرية فيما يخص إكسلنقل مقرها الرئيسي خارج مدينة سان فرانسيسكو.. المدينة في منحنى تدهوري مع رحيل شركة بعد الأخرى أو عزمها الرحيل، لذا يتوقعون أن إكس ستنتقل أيضا، لكننا لن نفعل ذلك ".

وكانت السلطات في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية قد أعلنت أمس أنها فتحت تحقيقا بشأن علامة "X" العملاقة التي تم تثبيتها فوق مبنى وسط المدينة المعروف سابقا باسم مقر "تويتر".