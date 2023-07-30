عبدالرحيم علي ينعى عبدالله نجل الفنان حسن يوسف

الأحد 30/يوليو/2023 - 10:16 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، الذي وافته المنية غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وتقدم عبد الرحيم علي بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وكان قد لفظ عبد الله نجل الفنان المصري الكبير حسن يوسف؛ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي بإحدى القرى السياحية، أمس السبت، بعد صراع كبير مع إسفكسيا الغرق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بوجود غريق داخل مياه البحر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم انتشال جثة لشاب في العقد الثالث من العمر وتبين أنه نجل الفنان حسن يوسف ويُدعى عبد الله وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين وأخطرت النيابة للتحقيق.