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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الصومالي يؤكد أهمية انضمام بلاده لقوات التدخل السريع لشرق إفريقيا

القوات الصومالية
القوات الصومالية
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أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور جامع أهمية انضمام بلاده إلى قوات التدخل السريع لشرق إفريقيا "إيساف"، داعياً فى الوقت ذاته مجلس الشعب للمصادقة على معاهدة الانضمام.

وأوضح جامع، فى كلمة له أمام نواب مجلس الشعب الصومالى يوم  السبت أن انضمام الصومال إلى قوات "الإيساف" يعد ضرورة ملحة بسبب التغيير فى عملية الدفاع الدولى ، وهناك حاجة للتعاون بعد تزايد التهديدات الأمنية الكبرى فى العالم والمنطقة والبلاد.

وقال " إن هذه المعاهدة ستسهل من المساعدة العسكرية التى تحتاجها البلاد لمكافحة الإرهاب من دول المنطقة، وتسهيل الوصول إلى السوق الاقتصادية فى شرق إفريقيا التى تحاول الحكومة حاليًا الانضمام إليها".

وكان مجلس الوزراء الصومالي، قد صادق فى الـ26 من يناير الماضى على معاهدة الإنضمام إلى قوات التدخل السريع لشرق إفريقيا "إيساف".

وزير الدفاع الصومالى عبدالقادر محمد نور جامع أفريقيا القوات الصومالية