بوتين: روسيا لن تخزن الغاز بكميات ضخمة في تركيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، لافتا إلى أن روسيا لن تقوم بتخزين الغاز بكميات كبيرة في تركيا.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي، يوم السبت إن "إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال".

وقال: "نعم، (موضوع مركز الغاز) لا يزال على جدول الأعمال، لكنني أريد أن أوضح أن هذا ليس نفطا أو مخزنا للنفط، هذا غاز، نحن وأصدقاؤنا الأتراك نعرف ذلك، نحن نتحدث عن إنشاء منصة تجارة.. لن نخزن الغاز في منشآت تخزين ضخمة هناك، إنه مجرد مكان مناسب لتنظيم مثل هذه التداولات التجارية".

وأكد بوتين، أن "إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أدى إلى بدء قضايا اقتصادية في الغرب ولكن أصل المشكلة في أخطاء الغرب السابقة".

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقا لإنشاء مركز للغاز في تركيا يمكن من خلاله نقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا.

وفي وقت سابق، ذكّر وزير المالية التركي نور الدين النبطي، الاتحاد الأوروبي بأن مشروع مركز الغاز المشترك بين موسكو وأنقرة، بات المخرج الوحيد لأوروبا من أزمة الغاز.