الليلة.. الأهلي يواجه الداخلية في كأس مصر

يخوض في السابعة مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر،عندما يلعب أمام الداخلية على ملعب الكلية الحربية.

حذر مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، وكذلك الاستهانة بالمباراة، وطالبهم باحترام المنافس، واللعب من أجل الفوز والصعود إلى الدور التالي من الكأس، محذرا من مفاجآته.

المدير الفني شدد على اللاعبين ضرورة بذل المزيد من الجهد والعرق لعبور الفم العقبة الكروية، حيث يلعب الفائز من مباراة الأهلي والداخلية أمام المصري في دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر، بينما يتواجد الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي على الجانب الآخر.

وعلى صعيد آخر حدد النادي الأهلي شروطه المالية من أجل الموافقة على رحيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول في الميركاتو الصيفي الجاري إلي الدوري السعودي في ظل تفاوض نادي النصر مع اللاعب الدولي بشكل جاد للغاية.

مجلس الإدارة يُحدد شروط التخلي عن «الشناوي»

وقالت مصادر في الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الفريق الأول يريد أن يحصل ناديه على عرض مالي لا يقل عن ٧ ملايين دولار لبيع الشناوي بعدما أعطي موافقة مبدئية للحارس على هامش الجلسة التي عقدها مؤخرا معه والتي طلب فيها الشناوي السماح له بخوض تجربة الاحتراف لتأمين مستقبله، في ظل الإغراءات المالية من بعض الأندية السعودية سواء من النصر أو بعض الأندية الصاعدة حديثا للدوري هناك.

وكشفت المصادر عن أن تراجع رئيس الأهلي عن تمسكه باستمرار الشناوي مع الفريق جاء بعد أن أكد الأخير أنه حقق كل شىء مؤخرًا من بطولات وتنازل عن بعض العروض السابقة في بداية الموسم أو الميركاتو الشتوي إلي ويجان الإنجليزي، وأنه ينتظر موافقة النادي في ظل التضحيات التى قدمها خلال الآونة الأخيرة وهو ما جعل بيبو يستطلع رأي كل من مارسيل كولر مدرب الفريق وكذلك لجنة التخطيط ووافقا على رحيل اللاعب شريطة وجود عرض مناسب لصالح النادي لاسيما أن الأهلي يضم ثلاثة حراس على أعلى مستوى هم علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

قائمة تحذيرات لـ«إمام عاشور»

على جانب مختلف وضع الأهلى قائمة تحذيرات صارمة لإمام عاشور لاعب الفريق المنضم حديثا لصفوف الفريق الأحمر من ميتلاند الدنماركي أهمها التوقف عن نشر التغريدات على حساباته على تويتر أو انستجرام حتي لا يدخل في أزمات مع الجماهير لاسيما جمهور المنافس نادي الزمالك والذي غضب بشدة بسبب انتقال اللاعب، وأكد له مدير الكرة سيد عبدالحفيظ ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة حتي لا يتأثر مستواه ويكون تركيزه مشتتا بعيدا عن المستطيل الأخضر.