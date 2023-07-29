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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“صرف القاهرة” ينفذ عددا من الأنشطة لرفع الوعى المائى.. صور

جانب من التوعية
جانب من التوعية
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نفذت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، سلسلة من ندوات التوعية المائية، والتي تهدف إلى رفع الوعي المائي، حيث شهدت كنيستي: الأنبا شنودة بحي شبرا الخيمة والصليب بحي المعادي، تنفيذ عدة أنشطة، شملت ندوات توعوية ومسرح عرائس وورش رسم وتلوين للأطفال تهدف إلى الحث على أهمية ترشيد المياه وضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وفي ضوء التعاون المثمر بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نفذ فريق التوعية ندوات توعوية بالمعسكر الصيفي بمدرستي:  أحمد بدوي وطلعت حرب بحي البساتين، بالإضافة إلى تنفيذ مسرح عرائس وألعاب تفاعلية وتوزيع بروشورات تلقى الضوء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي.

جديرُ بالذكر، أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تنفذ برامج توعوية متنوعة بالتعاون مع كافة المؤسسات بمحافظة القاهرة.

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التربية والتعليم الصرف الصحى المهندس عادل حسن المعسكر الصيفي بمحافظة القاهرة برامج توعوية شبكات الصرف الصحي شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى