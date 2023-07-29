اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم السبت، أن نجله نيكولاس اعتقل بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، في فضيحة تتعلق بحملته الانتخابية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكتب بيترو، وهو أول رئيس يساري لكولومبيا، عبر حسابه على "تويتر" أن السلطات أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز.

وفي مارس الماضي، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى في العام الماضي مبالغ كبيرة من مهربي المخدرات ومهربي البشر لتغطية حملة والده الرئاسية، لكنه استخدمها بدلا من ذلك للعيش ببذخ في مدينة بارانكويلا الشمالية.

وقال بيترو: "اتمنى أن تعيد هذه الأحداث بناء شخصية نيكولاس، وتجعله يفكر في أخطائه".

وتابع "من المؤسف بالنسبة لي كإنسان وكأب أن أرى كل هذا القدر من التدمير الذاتي".

وأكد المدعون اعتقال نجل بيترو الأصغر نيكولاس بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، كما تم توجيه تهم لفاسكيز كذلك بغسيل الأموال.

ومنذ تفجر الفضيحة، نفى بيترو تلقيه أي أموال من كبار تجار الكوكايين في كولومبيا، وطالب التحقيق مع ابنه بنفسه.

وكان نيكولاس بيترو نائبا عن حزب والده. ونشرت وسائل إعلام سجلاته البنكية التي أظهرت أن لديه أموالا أكثر بكثير مما يتناسب مع راتبه كنائب.