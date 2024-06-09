هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية

قال الدكتور هيثم رجائي، أمين عام الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن والثروة الحيوانية في مصر والشرق الأوسط، إن القاهرة ستستضيف الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن والثروة الحيوانية يوم 7 يوليو القادم، موضحا أن اللجنة المنظمة للملتقى تستهدف نقطة انطلاق قوية لفتح آفاق جديدة وإتاحة فرص استثمارية كبيرة لجميع الشركات المصرية العاملة فى صناعة الدواجن فى مصر والعالم العربى بالتعاون المشترك من خلال آليات تنفيذية تعمل اللجنة على وضع القواعد والمعايير لها.

وأضاف “رجائي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن الملتقى سيشهد جلسات عمل لجميع الوفود العربية والأجنبية لمناقشة المشاكل العديدة التي تواجه الشركات المصرية والعربية الراغبة فى الاستثمار المشترك وطرح الأفكار لحل هذه المشاكل بعيدا عن المعوقات التي تقف حائط صد للتعاون والتكامل العربى فى قطاعات الثررة الحيوانية والداجنة.

وأوضح أن اللجنة العليا المنظمة تعمل جاهدة لتكون الدورة الثالثة من الملتقى دورة دولية بعد التأكيد على تواجد عدد من الشركات العربية والتركية بجانب الشركات المصرية العاملة في قطاعات الدواجن والثروة الحيوانية والأدوية البيطرية؛ بالإضافة إلى تواجد خبراء أمراض الدواجن والثروة الحيوانية وعدد كبير من العلماء والمتخصصين لمناقشة كيفية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على الأمن الغذائي ليس للشعب المصري فقط بل لكل الشعوب العربية.