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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

زواج أمير طعيمة ورد فعل مفاجئ من طليقته

أمير طعيمة وزوجته
أمير طعيمة وزوجته يسرا الجديدي
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أعلن الشاعر أمير طعيمة زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي وشارك جمهوره صور جمعته بالعروس عبر حسابه على تطبيق "انستجرام".

وكتب أمير تعليقا على الصور:" يوم لتنذكره 24-4-24، مع زوجتي الجميلة"، وحرصت النجمة التونسية درة على تهنئة العروسين وكتبت تعليق:"مبروك".

وجاء ذلك بعد أن قامت جيني طليقة أمير بالتعليق بشكل مفاجئ على زواجه وأكدت خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أن العروس زفت إليها خبر زواجهم بنفسها، وعبرت جيني عن مشاعرها عند تلقي هذا الخبر وكتبت:المشهد بيقول علي لسان السيناريست، وكتبت الحوار الذي دار في المشهد المرفق، مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين …!!!!مبروك يا ميرو يا أبو العيال جوازة ترفع الرأس الفنانة أتصلت بيا وبلغتني بنفسها".
وأرفقت جيني بحديثها أحد مشاهد العروس يسرا الجديدي من مسلسل "العتاولة" الذي جمعها بالفنان باسم سمرة، ونافس على مائدة دراما رمضان الماضي.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، طارق لطفي، وآخرون ومن إخراج أحمد خالد موسى.

لم ينته الأمر عند ذلك، وكتبت جيني بشكل ساخر تعليقا على تهنئة الفنانة درة:"الله يبارك فيكي حببتي أنتم السابقون مش جديدة يعني"، مشيرة إلى زواج درة من هاني سعد، الأمر الذي نفته الفنانة وقت زفافها بعد الهجوم الذي تعرضت له حينها وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعى أنها تزوجت رجل مطلق.

زواج أمير طعيمة ورد فعل مفاجئ