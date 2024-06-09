طلب إحاطة بشأن خطورة قطع الكهرباء بقنا ووصول الحرارة بها إلى 48

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، ووزير الكهرباء، بشأن خطورة قطع الكهرباء في قنا ووصول الحرارة بها إلى 48 درجة مئوية.

وأكد عضو مجلس النواب، ورود العديد من الشكاوي الخاصة بالخطر الذي يداهم المواطنين في محافظة قنا بسبب قطع التيار الكهربائي والحرارة العظمى المحسوسة تسجل 48 درجة وهو أعلى معدل لدرجات الحرارة.

ولفت خالد أبو نحول، إلى أن خطر القطع يتمثّل في صحة الأطفال والمواطنين خاصةً مرضى الضغط وحدوث نوبات إغماء، مضيفاً أنه لا يوجد مبردات تعمل أثناء القطع ولا يطيق إنسان في بلد متقدم أو نامٍ حتى المكوث في حرارة تصل 48 درجة دون تهوية. بالإضافة إلى إتلاف الأجهزة الكهربائية التي تواجه مرات قطع متعددة وبشكل مفاجئ.

وتتعرض البلاد لموجة حارة بدأت الأسبوع الماضي ومستمرة، رفعت الحرارة إلى أعلى مستوياتها والتي لم تحدث من قبل، ومع ذلك تستمر الحكومة في قطع الكهرباء على المناطق التي تواجه حرارة عالية لا يطيقها بشر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأثير خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة ساعتين على المواطنين وخاصةً كبار السن والأطفال والمرضى، لذلك نحيطكم باستثناء محافظة قنا من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لتجنب أضرار القطع.