جوميز يرفض رحيل صبحى وعواد عن عرين الزمالك

رفض البرتغالى جوزيه جوميز، المدير لفريق الزمالك، رحيل الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى، حراس مرمى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وأكد على تجديد عقد الثنائى خلال الميركاتو الجارى.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأبيض يرفض فكرة رحيل الثنائي محمد صبحى ومحمد عواد، وقال أنهما الأفضل في هذا المركز خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر، إلى أن فكرة رحيلهما عن النادي غير مطروحة بالنسبة لجوميز، رافضا مسألة التعاقد مع حارس جديد نهاية الموسم الجارى، لتوافر حارسين هم الافضل الان لحراسة عرين الابيض.

كما أكد أن مجلس إدارة الزمالك وافق على تجديد عقد الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، وتم إخطار الثنائي بقرار الإدارة عن طريق عبدالواحد السيد مدير الكرة.

وسوف يعمل حسين لبيب رئيس النادى بنفسه فى هذا الملف، وسيكون مسؤولًا عنه.