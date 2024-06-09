وزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا زيادة حصص مصر التصديرية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بالسفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة البريطانية في القاهرة وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائى المستدام وبحضور بعض قيادات وزارة الزراعة والسفارة البريطانية.

وخلال اللقاء رحب "القصير" بالسفير البريطاني مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات معربا عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى آفاق أكبر خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية.

وأشار القصير إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال الزراعة خلال عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تلك الطفرة التي انعكست على تحقيق فائض وجودة للمنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تتمتع بسمعة جيدة في كل أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول،.

ولفت وزير الزراعة إلى استيراتيجية التعاون الجديدة مع بريطانيا معربا عن اهمية زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة خاصة من الفراولة والبرتقال وأصناف العنب متأخرة النضج.

وناقش مع "بايلي" مذكرة التفاهم المزمع توقيعها في مجال الأمن الغذائي المستدام والتى تتضمن التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة انتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتحفيزهم على تطبيق التجمعات الزراعية والتغلب على مشكلة التفتت الحيازي

ومن ناحيته أشار السفير البريطاني إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وعن تطلعه إلى سرعة الانتهاء من اجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم حول دعم الأمن الغذائي المستدام المتعلق بزيادة انتاجية محصول القمح مشيرا إلى اهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكة الخضراء مع مصر والتركيز على القطاع الزراعي.

وفي نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه باختيار المحافظات للبدء في تنفيذ مشروع الأمن الغذائي المستدام مع ضرورة وضع آليات محددة لتحقيق أقصى استفادة من دعم الجانب البريطاني للمشروع.

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