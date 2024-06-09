أونروا: مخاوف من انتشار الأمراض الفتاكة في غزة

قال عدنان أبو حسنة، متحدث أونروا في غزة، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة للغاية، فهناك مليون و700 ألف فلسطيني يتم حشرهم في حوالي 59 كم، بالتالي أي استخدام للقوة في تلك المناطق، والتي تعتبر مناطق إنسانية أيضا، سيؤدي لمقتل وجرح المئات من الفلسطينيين.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الواقع المرير يصاحبه تدهورا كبيرا في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات الغذائية والقطاع الصحي الذي يشهد انهيار كبير وغير مسبوق، فالحديث يدور حول مئات الآلاف من الفلسطينيين مرضى بكل أنواع الأمراض فهناك إصابات بالكبد الوبائي والأمراض المعوية والأمراض الرئوية.

ولفت إلى أن هناك خشية حقيقية في ظل عدم وجود مياه صالحة للشرب، فكل المياه في غزة ملوثة، وعدم وجود أنظمة للصرف الصحي أو أنظمة المياه، والناس في العراء.

وتابع: "هناك خشية كبيرة من انتشار أمراض معدية وفتاكة مثل الكوليرا، نرى أن الأمر قد يحدث في كل لحظة في ظل أن الظروف أصبحت مهيئة في ظل هذا الانهيار الخطير بالمستوى الصحي".