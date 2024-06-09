المركز الاستكشافي للعلوم بالمنيا يقيم دورة لتعليم الطلاب المبتكرين كيفية عمل روبوت

يقيم المركز الاستكشافي للعلوم بالمنيا دورة تدريبية لتعليم الطلاب المبتكرين كيفية عمل روبوت في يوليو القادم .

وقالت الدكتورة إيمان الكاشف مديرة المركز، تقام الدورة في شهر يوليو تحت رعاية حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بحضور أساتذة من كلية الهندسة جامعة المنيا، وذلك ضمن النشاط الصيفي للمركز مشيرة إلي أن جميع أنشطة المركز مجانية

يذكر أن المركز الاستكشافي للعلوم بالمنيا بقيادة الدكتورة إيمان الكاشف مدير المركز بدأ أنشطته الصيفية تحت رعاية حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، حيث تقام الأنشطة الصيفية بالمركز وسط توافد وإقبال من الطلاب المبتكرين علي ممارسة كل الأنشطة المتنوعة داخل المركز.

ويستقبل المركز 150 طالبا وطالبة من سن 8 سنوات إلي 18 سنة في النشاط الصيفي المجاني حيث تتنوع الأنشطة داخل المركز، والتي تكون عبارة عن نشاط حاسب إلي حيث يتم خلاله تدريب التلاميذ علي برنامج (mini icdl).

كما يجرى إقامة نشاط فني عبارة عن أعمال ومشغولات يدوية وإعادة تدوير ونشاط ثقافي عبارة عن نشاط مكتبة ويتم من خلاله عمل صحف أسبوعية ومجلات ويوم كامل للندوات، كما يخصص المركز يوما كاملا لأولياء الأمور يتم فيه تناول بعض الموضوعات التي تخص التربية الايجابية - خطورة استخدام الموبايل لسن مبكر للأطفال والتغذية السليمة .