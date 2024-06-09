خبير اقتصادي: الصادرات المصرية أمامها فرصة واعدة فى الأسواق العالمية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن بعض القطاعات خلال العامين الحالي والماضي حققت جزءًا كبيرًا جدًا من النمو في الصادرات.

وأضاف "الشرقاوي" في مداخلة عبر "زووم" لقناة "إكسترا نيوز" أن قطاع مواد البناء يعد واحدًا من أهم القطاعات التي رفعت الأرقام التصديرية بشكل قوي، وكذلك قطاع الصناعات الهندسية وهو قطاع كبير وشامل وواعد جدًا.

وتابع: "تخطينا في الربع الأول زيادة أكثر من 15% من مثيلتها في العام الماضي، والعام الماضي حققنا في قطاعي مواد البناء والصناعات الهندسية وقطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية نسبة نمو مميزة".

وأكد أن الصادرات المصرية أمامها فرصة كبيرة جدًا في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم الصادرات والمصدرين بشكل كبير.

وأردف: "قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكي تعود مصر قاطرة التصدير وتحقيق الأرقام المستهدفة".