الإفتاء توضح حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية.

وقالت الدار: العمل في دار الإفتاء المصرية تشارك فيه المرأة بفاعلية مع منحها الفرص وفقًا لكفاءتها العلمية والعملية، ولا شك أن المؤهلات للقيام بالمهام الإفتائية والشروط العلمية لا حرج في قيامهن بذلك، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أمهات المؤمنين: السيدة عائشة، والسيدة حفصة والسيدة أمُّ سلمة رضي الله عنهنَّ، وكانت الفتوى تخرج بتوقيع الفقيهة الحنفية فاطمة وأبيها علاء الدين السمرقندي الحنفي، وزوجها الإمام الكاساني الحنفي (ثلاثتهم).

تعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

تضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.