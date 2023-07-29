زيادة جديدة متوقعة لأسعار الشوكولاتة حول العالم

ارتفعت تكلفة حبوب الكاكاو بالجملة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، ويتوقع المصنعون استمرار ارتفاع أسعار مكونات الشوكولاتة الرئيسية خلال عام 2024، وذلك بسبب تعثر الإنتاج في غرب إفريقيا، حيث دمرت الأمطار الغزيرة والأمراض المسببة للعفن المحاصيل.

وبحس ماذكرت شبكة بلومبيرج فهذا أثار مخاوف بشأن الإمدادات، وتراجعت معالجة حبوب الكاكاو في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن المصانع تواجه صعوبة في الحصول على كميات كافية من الحبوب، وفقًا لرئيس شركة غانا لتسويق الكاكاو في المملكة المتحدة، فؤاد محمد أبو بكر.

وتعد غرب إفريقيا المنطقة التي تمثل ثلثي محصول حبوب الكاكاو في العالم.

وحذر المديران التنفيذيان لشركتي Spruengli AG و Hershey Co، وهما من كبرى الشركات المصنعة للشوكولاتة، هذا الأسبوع من أن المستهلكين قد يتعرضون لمزيد من زيادات في الأسعار، وذلك بعدما تحملوا بالفعل تكاليف أعلى لمنتجاتهم.

ووفقًا لبول جولز، محلل شؤون حبوب الكاكاو في شركة رابوبنك في لندن، فإن هذا يعكس الوضع الصعب الذي نواجهه حاليًا. وأضاف جولز أن شركات الشوكولاتة قد تضطر لتصنيع ألواح شوكولاتة أصغر بأسعار أعلى.

وتشير التوقعات إلى أن ساحل العاج، الذي يعد أكبر منتج للكاكاو في العالم، قد يشهد تقلص حصاده القادم بنحو الخُمس عن العام الماضي. وقد علّقت المبيعات التي تلزم المزارعين بتسليم البضائع في أوقات محددة في المستقبل. وفي غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى ما دون المتوسطات التاريخية.