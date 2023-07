"باربي" أول فيلم يتصدر الـ"توب 5" بـ 3 أغنيات

حطم الألبوم الغنائي، في تصدر عالمي 3 من أغانيه الـ"Top 5" ، المرافق لفيلم الفنتازيا "باربي" رقما قياسيا ، وكذلك الـ"Top 10" البريطاني، وذلك وفق إحصاءات صادرة عن شركة البيانات الرسمية في المملكة المتحدة.

ويضم "باربي: الألبوم"، الذي صدر ترويجا للفيلم عن الدمية الشهيرة، 17 أغنية لمجموعة نجوم منهم دوا ليبا، بيلي إيليش، نيكي ميناغ، آيس سبايس.

وبحسب النتائج التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصدرت أغنية بيلي إيليش "What was I made for" المركز الثالث هذا الأسبوع. بينما تصدرت أغنية دوا ليبا Dance The Night المرتبة الرابعة، وفي المركز الخامس نسخة منقحة من أغنية Aqua's Barbie World لنيكي ميناغ والرابر آيس سبايس.

ويضم الألبوم أيضا، ليزو (Pink)، تشارلي إكس سي إكس (Speed Drive)، كارول جي (WATATI)، سام سميث (Man Iam)، تايم إيمبالا (Journey to the real world).

أما عن بطل الفيلم رايان غوسلينج فله أغنية (Iam just Ken)، دومينيك فايك (Hey Blondie)، والكثير من الأغاني الأخرى، الذين يمكن الاستماع إليها عبر موقع إلكتروني خاص بالألبوم.

وعن باربي يتصدر المراتب ، ولا يزال الفيلم الذي بدأ عرضه العالمي في الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، يحظي إيرادات السينما العالمية، حتى إنه حصد على العديد من الأفلام الضخمة مثل "أوبنهايمر" و"مهمة مستحيلة 7".

وفي 2022، تصدرت الموسيقي التصويرية وأغاني فيلم الرسوم المتحركة ​​الكولومبي من إنتاج ديزني "إنكانتو"، لتكون بذلك أول موسيقى لفيلم رسوم متحركة تحتل 3 من أفضل 10 أغاني أفلام.

أما عن رصد التوب 5 العالمي، فقد واصل Rappers Dave وأغنيته Central Cee's Sprinter وصل الى درجة متقدمة مع الأسبوع الثامن في المركز الأول، كما هو الحال مع Olivia Rodrigo's Vampire، المستمر في المركز الثاني. وحصل Blur من خلال ألبومه السابع The Ballad Of Darren على المرتبة الأولى في المملكة المتحدة.