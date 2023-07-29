محافظ الإسكندرية يكرم عمال شركتي الصرف ومياه الشرب

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، العاملين بشركتي مياة الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وفاءًا لهم على ما يبذلوه من جهود طوال العام، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بالعيد القومي 71.

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد اللواء محمد الشريف أن تكريم اليوم هو أبسط ما نستطيع أن نقدمه للعاملين بالشركة نظرًا لما يبذله العاملين من جهود كبيرة يشيد بها الجميع. لافتًا إلى أن تلك الجهود ساهمت في تخطي موسم النوات بسلام وخاصة أثناء السيول الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة في ظل التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن ملف الأمطار هو من أولى وأهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والمعنية، مشيرا إلى أن الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية وما تشهده من كميات الأمطار تفوق أحيانا الطاقة الاستيعابية لخطوط الصرف الصحي وضع أمامنا تحديات كبيرة، فكان التدخل الفوري والعاجل للقيادة السياسية ودعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروع " الاستيراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية" والذي سيساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة خاصة في الأماكن الساخنة.

من جانبه، ثمن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، تحت قيادة السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد أن الأمطار علي محافظة الإسكندرية تكون أكثر غزارة ولفترات زمنية اطول مقارنه بباقي المحافظات، لذا يتم التعامل معها بمنهجية وتكامل ومجهود غير عادي من جميع العاملين بشركتي مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المجهود الكبير الذي يقع علي عاتق عمال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية من عمليات التطهير المستمرة لمكونات الشبكة من شنايش ومطابق وشبكات ومحطات رفع ومعالجة، ثم اعمال المحاكاة في منتصف سبتمبر للإطمئنان علي جاهزية الشبكة لاستيعاب مياه الأمطار ببعض المناطق المرورية الهامة، والمتابعة اللحظية مع هيئة الأرصاد الجوية.

وتمركزهم اثناء الأمطار علي مدار 24 ساعة في مختلف مناطق المحافظة في ظل ظروف جوية صعبة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها.