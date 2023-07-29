3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية بمنطقة البراجيل في أوسيم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشهيد أحمد عبدالسلام من شارع أحمد عرابي بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.